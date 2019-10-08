أعلن وزير المالي ​السوداني​ إبراهيم البدوي أن "​الخرطوم​ تلقت نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات ​دولار​ الذي تعهدت به ​السعودية​ و​الإمارات​ في نيسان، ومن المتوقع سداد الباقي بنهاية العام المقبل"، مشيراً إلى ان "السعودية والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في ​البنك المركزي​ السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية و​القمح​ ومدخلات الإنتاج الزراعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير سوداني: تلقينا نصف الدعم من السعودية والإمارات بنيسان والنصف اللآخر نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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