الامن العراقي: مقتل سبعة عناصر من "داعش" في عملية عسكرية شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن "مقتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية شمالي البلاد"، موضحةً أن "قوة من جهاز ​مكافحة الإرهاب​ العراقي وبالتنسيق مع طيران ​التحالف الدولي​، نفذت واجباً في منطقة داقوق ب​محافظة كركوك​ أسفر عن مقتل سبعة إرهابين والواجب أسفر أيضاً عن تدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلاً عن عبوات وأحزمة ناسفة".

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