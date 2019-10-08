أفادت ​السلطات الصينية​ بأن "​الولايات المتحدة​ وجهت دعوة لبكين لإجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية، بغية إنهاء الأزمة بين البلدين"، مشيرةً إلى أن "نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، سيترأس وفدا صينيا رسميا إلى ​واشنطن​، لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع نظرائهم الأميركيين، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري"، موضحةً أن "الوفد سيغادر إلى واشنطن في العاشر من تشرين أول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية: دعوة أميركية لجولة جديدة من المفاوضات التجارية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.