سلطات الهند ستلغي تحذير السفر إلى كشمير يوم الخميس

أعلنت حكومة ولاية جامو و​كشمير​، أنّ "​الهند​ ستلغي تحذير السفر إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع ​باكستان​ يوم الخميس"، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنيّة الّتي شنّتها ​الحكومة​ على المنطقة وإلغاء الوضع الخاص الّذي كانت تتمتّع به.

وقد فرّ آلاف السائحين والزوار و​العمال​ الهنود من كشمير الّتي أغلبيّة سكّانها من المسلمين، في أوائل شهر آب الماضي بعدما أصدرت السلطات تحذيرًا أمنيًّا من احتمال شنّ هجمات من جانب متشدّدين من جماعات تدعمها باكستان. وتنفي ​إسلام اباد​ دعمها لتلك الجماعات.

وقطعت السلطات خدمات ​الهاتف​ و​الإنترنت​ وجعلت حرية الحركة مقتصرة على بعض المناطق، لمنع خروج ​احتجاجات​.