علاوي دعا البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لأنه لا يتناسب مع دعوات الإصلاح

دعا رئيس المنبر العراقي ​إياد علاوي​، إلى "تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل يراعي مصلحة الوطن والمواطن وليس مصالح الكتل الكبيرة"، مشدّدًا على أنّ "​قانون الانتخابات​ الأخير الّذي أقرّه مجلس النواب سيكرّس الأوضاع الحالية ذاتها في المحافظات، بل وسيزيدها سوءًا، وسيشكّل عائقًا أمام دعوات التغيير والإصلاح المنشود".

ووصف في بيان، القانون بـ"المجحف"، لافتاً إلى أنّه "لا يتناسب مع دعوات الإصلاح والمطالب الجماهيرية الحالية، وأنّ على البرلمان تدارك الموقف بالسرعة الممكنة". وركّز على "ضرورة أن يعبّر القانون عن طموحات الشارع العراقي وأن يضمن عدالةً وتمثيلًا أوسع، وأن يشكّل دافعًا وحافزًا لمشاركة جماهيريّة أكبر".