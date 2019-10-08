جمعية الصناعيين تؤيد تحرك الهيئات: للتوقف عن العمل ساعة واحدة الخميس

أعلنت ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين برئاسة الدكتور فادي الجميّل تأييدها الكامل لموقف ​الهيئات الاقتصادية​ حيال الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها البلد، لاسيما لجهة التأكيد على رفضها لاي زيادات ضريبية، باستثناء الاجراءات الضريبية التي تخدم الانتاج الوطني وتعزز النمو في الاقتصاد، في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد على المستويات والقطاعات كافة، وفي ظل نمو سلبي ومعاناة كبيرة على صعيد الاكلاف وفقدان الخدمات العامة وتردي البنية التحتية.

واعتبرت الجمعية ان "من بديهيات المعالجات لازمات الركود والانكماش تحفيز الاقتصاد وتكبير حجمه وليس القضاء على ما تبقى من صمود لشركات ومؤسسات قائمة عبر ضغوط ضريبية جديدة لصالح قطاع مترهل وغير منتج". ودعت كافة المؤسسات والشركات الصناعية العاملة "الالتزام بالتوقف عن العمل في اداراتها لمدة ساعة واحدة بين الحادية عشرة والثانية عشرة ظهر يوم الخميس الواقع في 10 تشرين الاول".

وأملت الجمعية في ان يدفع هذا الاحتجاج الرمزي المسؤولين للتراجع عن هذا الاتجاه في معالجة الاوضاع الاقتصادية المأزومة، لاسيما ان تراكم معاناة ​القطاع الخاص​ منذ سنوات افقده القدرة على تحمل اي اعباء اضافية، مع العلم ان هذا القطاع هو المحرك الاساسي للنمو في لبنان، ويشكل في قطاعاته الانتاجية وعلى رأسها الصناعية القطاع الاهم لتوفير فرص العمل للبنانيين.