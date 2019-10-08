رئيس الوزراء العراقي: عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها

أكد رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ عودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها. هذا وتشهد عدة مناطق عراقية، ​احتجاجات​ للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين ​قوات الأمن​ والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

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