مجلس القضاء الأعلى: إعلان براءة طحيبش من إغتيال القضاة الأربعة جاء لعدم كفاية الأدلة

رد المكتب الإعلامي ل​مجلس القضاء الأعلى​، في بيان على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، تعليقات حول إعلان براءة الموقوف وسام حسين طحيبش، من جريمة إغتيال ​القضاة الأربعة​ في ​قصر العدل​ في صيدا، مشيرا الى أنه يهمه أن ينقل توضيحات هيئة ​المجلس العدلي​ التي أصدرت القرار حول هذا الموضوع، وذلك وفقا لما يلي: "إن السيد وسام طحيبش أوقف في جريمة إغتيال القضاة الأربعة في 10/10/2017، بموجب قرار صادر عن المحقق العدلي وهو كان محكوما بجرائم إرهابية أخرى ونفذ محكوميته مقد أعلنت براءته في جريمة إغتيال القضاة الأربعة لعدم كفاية الدليل بحقه".

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