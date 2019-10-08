الحريري من الامارات: الجو ايجابي ووُعدنا بمساعدات اقتصادية

اشار رئيس الحكومة سعد الحريري الى ان الجو ايجابي ووُعدنا بمساعدات اقتصادية، كما اننا نجري مفاوضات بشأن تسريع الاستثمارات في لبنان.
ولفت الحريري في دردشة مع الصحافيين في الامارات، الى انه لا يعتقد ان هناك اي طرف في لبنان يمكن ان يكون منزعجا من عودة العلاقات الإماراتية اللبنانية، واشار الى انه تم تشكيل خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لبحث ما اتفق عليه بعد مؤتمر الإستثمار.
واكد الحريري ان لبنان هو المدعوم من الامارات وليس سعد الحريري، وتم الانتهاء من 18 اتفاقية مع السعودية ويبقى اثنان.
الى ذلك انهى الحريري زيارته الى الامارات عائدا الى بيروت.
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