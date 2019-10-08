ثلاثة فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

حصل ثلاثة فيزيائيين على ​جائزة نوبل​ في الفيزياء لعام 2019، بفضل اكتشافات رائدة في مجال تطور الكون. ومنحت الجائزة لكل من الكندي-الأميركي جيمس بيبلز والسويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلو لقيامهم "بتحسين فهمنا لتطور الكون ومكان الأرض في ​الفضاء​".

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