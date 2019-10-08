ماكرون يتعهد ب"معركة بدون هوادة" في مواجهة "الإرهاب الإسلامي"







اسماء السيد - باريس: تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء ب"معركة دون هوادة" في مواجهة "الإرهاب الإسلامي" وذلك خلال مراسم تكريم أربعة من عناصر شرطة باريس قتلوا في هجوم شنه شرطي اعتنق الاسلام وتبنى أفكارا متطرفة. وقال ماكرون خلال مراسم في مقر الشرطة حيث وقع الهجوم "سنشن معركة دون هوادة في مواجهة الإرهاب الإسلامي". وكان ميكايل آربون (45 عاما) خبير الكمبيوتر في دائرة الاستخبارات، قتل بسكين مطبخ الجمعة ثلاثة شرطيين وشرطية في هجوم استمر 30 دقيقة انتهى بمقتله برصاص شرطي أرداه في الرأس. Advertisements وكان قد اعتنق الاسلام قبل نحو 10 سنوات وتبنى أفكارا متطرفة، بحسب المحققين. وأثار هجومه تساؤلات حول كيفية تمكنه من تفادي رصده من جانب الشرطة، رغم حصوله على تصريح أمني عالي المستوى. وقال ماكرون "ما لا يمكن تصوره وقبوله" أن ميكايل آربون الذي عمل لدى الشرطة منذ 2003 تمكن من تنفيذ هجوم "في المكان نفسه الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين".

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