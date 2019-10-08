كشف تحقيقات الأجهزة المختصة في بريطانيا، وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أسابيع فقط بعد أن وضعها والداها على سريرهما لتنام بينهما.
وقالت الأم، والدة الطفلة الرضيعة ليديا لويز كومير (3 أسابيع)، إنها استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوجراما، أثناء نومه.
ووقعت الحادثة المؤلمة في هانلي بمقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا، في السابعة والنصف صباح يوم السابع والعشرين من سبتمبر 2016.
أوضح الأب "توم" أنه بعد أن وضع طفلته في المهد "بدأت تبكي، لذا أخرجتها من المهد ووضعتها في السرير بيني وبين إيبوني.. كنت جالسا على السرير ألعب ألعابا على هاتفي وكنت سأعيد ليديا إلى الفراش".
وأضاف "في الرابعة صباحا، بدأت ليديا في البكاء، ثم غطت بالنوم مرة أخرى.. وفي تمام الساعة 4:30 صباحا، وصلتني رسالة على هاتفي، وهذه هي آخر مرة يمكنني فيها تذكر ما حدث قبل النوم".
وأشار إلى أن وزنه وحجمه الكبيرين، قائلا إنه لا بد أنه انقلب وتدحرج أثناء نومه.
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كانت هذه تفاصيل خبر كالدبة التي قتلت صاحبها.. أب سمين يدهس ابنته خلال نومها بجواره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.