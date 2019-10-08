كالدبة التي قتلت صاحبها.. أب سمين يدهس ابنته خلال نومها بجواره

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف تحقيقات الأجهزة المختصة في بريطانيا، وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أسابيع فقط بعد أن وضعها والداها على سريرهما لتنام بينهما.

وقالت الأم، والدة الطفلة الرضيعة ليديا لويز كومير (3 أسابيع)، إنها استيقظت لتجد ابنتها ميتة في السرير بعد أن انقلب عليها والدها توم كومر، البالغ وزنه 114 كيلوجراما، أثناء نومه.

ووقعت الحادثة المؤلمة في هانلي بمقاطعة ستافوردشاير وسط إنجلترا، في السابعة والنصف صباح يوم السابع والعشرين من سبتمبر 2016.

أوضح الأب "توم" أنه بعد أن وضع طفلته في المهد "بدأت تبكي، لذا أخرجتها من المهد ووضعتها في السرير بيني وبين إيبوني.. كنت جالسا على السرير ألعب ألعابا على هاتفي وكنت سأعيد ليديا إلى الفراش".

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وأضاف "في الرابعة صباحا، بدأت ليديا في البكاء، ثم غطت بالنوم مرة أخرى.. وفي تمام الساعة 4:30 صباحا، وصلتني رسالة على هاتفي، وهذه هي آخر مرة يمكنني فيها تذكر ما حدث قبل النوم".

وأشار إلى أن وزنه وحجمه الكبيرين، قائلا إنه لا بد أنه انقلب وتدحرج أثناء نومه.