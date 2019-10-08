شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: اجتماعات لمناقشة مشاكل البطاطس ومشروع الـ1.5 مليون فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة هشام الحصرى، مطالبات من النواب بضرورة وضع سياسات سعرية للمحاصيل قبل زراعتها، وتحديد الكمية المطلوبة منها.

أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات لمناقشة مشكلات محصول البطاطس، ومشاكل ملف مشروع المليون ونصف فدان بحضور المسئولين، وفى مقدمتهم رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى.

وأضاف "الحصرى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سبق ووجه الأجهزة المعنية بالعمل على انتاج تقاوى البطاطس، وهو ما يجب العمل عليه للاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، لافتا إلى أهمية تحديد عدد محدد من الملفات الهامة ذات الأولوية الملحة، لتتمكن اللجنة من التركيز عليهم، وإنجازهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم لمناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد.

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وطالب النائب ابرهيم خليف، وزير الزراعة، باعلان كميات البطاطس المستوردة، وأنواعها، لتحديد حجم المطلوب زراعته لسد حاجة الاستهلاك.

كما طالب النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة، بمناقشة ملف تسعير المحاصيل وإعلان الأسعار قبل زراعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والقمح، وكذلك ملف التكافل الزراعى، وملف السياسات التعاقدية، وملف مشروع المليون ونصف فدان.

واقترح الدمرداش، إعداد قاعدة بيانات حقيقية عن تكاليف الزراعة بكل محافظة، لمعرفة التكاليف الحقيقية، وتحديد حجم الدعم اللازم للفلاح وفقا لتلك التكاليف.

وأشار النائب محمد الحشاش، إلى ضرورة حضور وزير الرى، لعرض الموقف النهائي حول ملف سد النهضة، على النواب، ليتمكنوا من نقل الصورة إلى الفلاحين، كما أشار إلى ملف تلوث مياه الترع بمصر والذى يعد كارثة بيئية.

وقال مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، أن الجميع يعرف ان معاناه الفلاح، نتيجة غياب السياسة الزراعية على مدار الأعوام الماضية، موضحا أن خطة الزراعة الحالية نفس الخطة المعروضة فى 2009، وأن الاستمرار بذلك يؤثر على التنمية بالبلاد.