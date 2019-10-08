شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شرطة أردوغان تمنع مواطنين من الوصول لأنقرة للتظاهر ضد قرارات فصلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة فيديو يظهر عناصر من الشرطة التركية فى أنقرة أثناء منعهم مواطنين أتراك قادمين من اسطنبول من دخول المدينة للاحتجاج على فصلهم من العمل حيث كان هؤلاء المواطنين فى طريقهم للانضمام الى نظرائهم فى انقرة من أجل التظاهر ضد قرارات فصلهم.

تسبب الفيديو فى حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أبدى عدد منهم استيائهم من تقييد حق المواطنين فى التنقل داخل الأراضى التركية بالمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها تركيا، وتسائل عدد منهم: "ألم يكفى نظام أردوغان فصلهم من العمل حتى يمنعهم من التنقل بحرية فى بلدهم؟.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية العام الماضي، ذكر أنه تم فصل أكثر من 130 ألف موظف من عملهم عقب انقلاب 2016، ولا تتوفر لهم سبل الطعن المناسبة على هذا القرار، كما سجن الآلاف بتهمة الإرهاب ودعم الانقلاب.

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