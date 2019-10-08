بالصور.. وقف بناء 6 عقارات في الإسكندرية وتغريم مالكيها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شنت أحياء المنتزه ثان، وشرق الإسكندرية، حملة مكبرة لوقف أعمال البناء المخالف بـ 6 عقارات دون ترخيص، وجرى التحفظ على معدات ومواد البناء وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين.

وقال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، إن الحملة استهدفت 4 عقارات بشوارع "أحمد تيسير، وبلهارس، وأحمد كمال" بمنطقة العصافرة، بحري.

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وأضاف رئيس حي المنتزه ثان، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على مواد بناء.

وفي سياق متصل، أسفرت حملة مماثلة بحي شرق الإسكندرية، عن وقف أعمال البناء المخالف بعقارين بمنطقتي "سيدي جابر، ولوران"، والتحفظ على مواد البناء.

ومن جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، على رؤساء الأحياء بالعمل على مدار الساعة، لرصد محاولات البناء بشكل مخالف، وتحرير محاضر فورية وغرامات للمخالفين.