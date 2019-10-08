افتتاح الدورة الـ28 لتحالف وكالات أنباء البحر المتوسط بالجزائر

افتتح حسان رابحي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة الدورة الـ28 لجمعية تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط بحضور ممثلي 16 وكالة من أعضاء التحالف، تحت شعار "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر: فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة".

وقال رابحي - في كلمته خلال الافتتاح - إن "هذا الحدث يكتسي أهمية من ناحية الموضوع

المعروض ويؤكد مدى الاهتمام بالتغييرات التي يشهدها الحقل الإعلامي وضرورة التكيف معها، ودعا وكالات الأنباء إلى المساهمة في صياغة منظومة إعلامية مؤسسة وجادة خاصة على مستوى منطقة البحر المتوسط ودوله التي تربطها تاريخ وقيم مشتركة".وتناقش هذه الدورة - التي تستمر يومين - العديد من المسائل من بينها تنظيم ورشة حول موضوع "وكالات الأنباء أمام تحديات العصر: فرصة للتحول إلى وسيلة إعلامية شاملة".كما يتضمن برنامج هذه الدورة المسائل المتعلقة بتحالف وكالات أنباء البحر المتوسط الذي سيحدد كذلك تاريخ ومكان انعقاد جمعيته العامة المقبلة، وسيتم تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل سينظم بهذه المناسبة.يذكر أن تحالف وكالات أنباء البحر المتوسط يضم الجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص وألبانيا وصربيا وكرواتيا وتركيا ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس وموريتانيا والمغرب وسوريا.