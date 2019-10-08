روسيا: ارتفاع حصة الأسلحة الحديثة إلى 68% بنهاية 2019

صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن حصة الأسلحة والمعدات الجديدة والحديثة في القوات المسلحة الروسية سترتفع إلى 68% بحلول نهاية العام الجاري. وقال شويجو - في تصريحات اليوم الثلاثاء "ستصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 68% بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 1.5 تريليون روبل (23 مليار دولار) لإعادة تسلح الجيش الروسي".

وأضاف "أن هذا سيتيح الاستمرار في ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها"، موضحا أن القوات المسلحة الروسية تسلمت في الوقت الراهن أكثر من 2300 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة والحديثة. "ستصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية إلى 68% بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 1.5 تريليون روبل (23 مليار دولار) لإعادة تسلح الجيش الروسي".وأضاف "أن هذا سيتيح الاستمرار في ضمان حل المهام المخصصة للغرض المقصود منها"، موضحا أن القوات المسلحة الروسية تسلمت في الوقت الراهن أكثر من 2300 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة والحديثة.

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