الكرملين: بوتين لم يتواصل حتى الآن مع ترامب وأردوغان بشأن التطورات الأخيرة بسوريا

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يناقش بعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في سوريا، حيث تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد الميليشيات الكردية شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله - للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد ناقش الوضع مع نظيريه الأمريكي والتركي

- "لا توجد معلومات جديدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن روسيا لم يتم إطلاعها على خطة واشنطن لسحب قواتها من شمال سوريا، وأن موسكو تتابع الموقف عن كثب".وأضاف "لا، لم يبلغونا.. لكننا لا نعلم أي قوات سيسحبونها من هناك وما حجمها، وما إذا كان يجري سحبها فعلا.. تعلمون أنه كانت هناك تصريحات مختلفة عن سحب قوات من مناطق عدة في العالم لم يتم تأكيدها، لذلك نحن نتابع تطورات الموقف عن كثب".وكان أردوغان قد أعلن يوم /السبت/ الماضي أن أنقرة قد تشن عملية عسكرية في سوريا شرق نهر الفرات خلال الأيام المقبلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية من المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وإنشاء منطقة أمنية واستيعاب اللاجئين السوريين.. وبدأت على إثر ذلك الولايات المتحدة، التي تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، في سحب قواتها من المنطقة، وأكد البيت الأبيض أنه لن يدعم أو يشارك في العملية التركية.