ميركل: التوصل إلى اتفاق للبريكست غير محتمل على الإطلاق

أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن التوصل إلى اتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) غير محتمل على الإطلاق، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر بداونينج ستريت.

وأكد جونسون -حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية- أن مفاوضات خروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل "على وشك الانهيار"، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع ميركل واستمر لمدة نصف ساعة.ووفقا للخطط الحالية، فإنه من المنتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.. ويتخذ جونسون نفس الموقف الرافض الذي اتخذته سابقته تيريزا ماي من البند الوارد في اتفاق الخروج والخاص بإبقاء الحدود مفتوحة في الجزيرة الأيرلندية وقد طرح جونسون مقترحات جديدة.ويرغب جونسون في إلغاء بند الحدود الأيرلندية والمعروف باسم "شبكة الأمان".. وفي المقابل يطلب الاتحاد حلًا يحقق نفس الأهداف المتمثلة في تجنب إغلاق الحدود في الجزيرة الأيرلندية وحماية المنطقة الاقتصادية المشتركة فيها وحماية السوق الأوروبية الداخلية.