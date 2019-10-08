قالت السلطات الهندية إنها ستلغي اعتبارا من يوم الخميس المقبل تحذير السفر إلى إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفر آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير، التي غالبية سكانها من المسلمين، فيأوائل أغسطس بعدما أصدرت السلطات تحذيرا أمنيا من احتمال شن هجمات من جانب متشددين من جماعات تدعمها باكستان. وتنفي إسلام آباد دعمها لتلك الجماعات.
وقطعت السلطات الهندية خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة مقتصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات،قبل ساعات من إعلان الهند رسميا إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المثبت في الدستور الهندي.
وتسوق كشمير نفسها على أنها "جنة الله في الأرض"، وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال الشهيرة.
غير أن تحذيرات السفر التي صدرت من بريطانيا ودول أخرى لمواطنيها لا تزال سارية. وأصيب 10 أشخاص في هجوم بقنبلة يدوية في جامو وكشمير، الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه، مطلع هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند تلغي تحذير السفر إلى كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.