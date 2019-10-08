3 فيزيائيين يحصدون جائزة نوبل للفيزياء لعام 2019

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم جائزة نوبل للفيزياء للعام 2019 للكندي- الأمريكي جيمس بيبلز "لاكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي"، والنصف الآخر بالاشتراك مع السويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو "لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم من النوع الشمسي". "لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية، يدور حول نجم من النوع الشمسي". كانت جائزة نوبل، منحت العام الماضي إلى الأمريكي آرثر آشكين، والفرنسي جيرار مورو، والكندية دونا ستريكلاند، وذلك لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر، حيث كانت تعد إنجازات العلماء الثلاثة تمهيدًا لتقنيات تساعد في إنجاز عمليات طبية وجراحية دقيقة، خصوصًا في مجال جراحة العيون، إلى جانب تطبيقات علمية أخرى. جيرار مورو، والكندية دونا ستريكلاند، وذلك لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الليزر، حيث كانت تعد إنجازات العلماء الثلاثة تمهيدًا لتقنيات تساعد في إنجاز عمليات طبية وجراحية دقيقة، خصوصًا في مجال جراحة العيون، إلى جانب تطبيقات علمية أخرى.

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