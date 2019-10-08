سماح الإمارات لمواطنيها بالسفر إلى لبنان يقطع أذرع إيران فى المنطقة

بعد مرور ثلاثة سنوات على حظر مواطنيها من السفر إلي لبنان التى دعت إليها عام 2016 مع البحرين والكويت والسعودية، أعلنت الإمارات العربية المتحدة بالسماح لرعايها ومواطنيها من السفر إلى لبنان.

قال مغردون ان الإمارات العربية المتحدة علاقاتها متميزة وتقوم على الأخوة مع لبنان الشقيقة، مشيرين إلى أنها ستظل العلاقات متميزة بجهود قيادتي البلدين وتواصل شعبيهما الشقيقين.

وقال أخرون، إن النظام فى لبنان والعراق يقوم على تقاسم موارد ومرافق الدولة من

قبل احزاب باسم الطوائف وعلى حساب حقوق الافراد الاسايسة، قائلين:" أنه نظام شرع الابواب للتدخل الخارجي، نتيجته بطالة وجوع وفساد، ولا عجب ان يصطدم بشارعه الغاضب".

وأكد مغردون أن دولة الإمارات لن تخذل الرئيس سعد الحريري ولن تخذل اللبنانيين، لافتين إلى أن مؤتمر ابوظبي سيشكل الدعامة الأساسية للثقة العربية بمستقبل لبنان واقتصادة.

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وأوضح البعض:" أن الإمارات العربية

تحاول قطع اذرعالتى تستغل المظالم والقضايا العربية للانقلاب على السلطات والوصول الى الحكم وربطت وجودهابتلك القضاياوالمظالم واستخدمتهاكغطاءلجرائمهاوفسادها"، مؤكدين ان إيران بدأت بلبنان مرورًا بسوريا والعراق إنتهاء باليمن الشقيق.

ولفت النشطاء أن أذرع إيران فى المنطقة لن تقطع إلا بوجود دولة عربية فعالة تبنى الدول وتنهى المظالم والقضايا العربية، وأشادوا بجهود الإمارات في الدول العربية وإفتتاح العديد من المشاريع التنموية فى لبنان.

وتابع :"على إثر متانة العلاقة العريقة والراسخة منذ العهود القديمة بين لبنان والإمارات تسمح دولة التسامح لمواطنيها بالسفر مجددا إلى لبنان لتعزيز العلاقات الأخوية اكثر قوة وصلابة".