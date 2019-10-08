بعد أنباء عن علاقة غير شرعية.. إلهان عمر تنفصل عن زوجها

كشفت تقارير صحافية أميركية أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر تقدمت بطلب طلاق رسمي من زوجها أحمد حرسي في محكمة تابعة لولاية مينيسوتا يوم الجمعة، بعد تقارير تحدثت عن علاقة غير شرعية تربطها بالمستشار السياسي تيم مينيت.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن النائبة عمر تقدمت بطلب للحصول على الطلاق من زوجها أحمد حرسي، مدعية “انهيارا لا يمكن إصلاحه” في زواجهما.

ويأتي هذا الانفصال في أعقاب تقارير صدرت في شهر أغسطس تفيد بأن إلهان عمر كانت على علاقة مع المستشار السياسي تيموثي مينيت، الذي عمل في حملة النائبة إلهان عمر .

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وتزوجت إلهان من أحمد حرسي في حفل إسلامي عام 2002، ثم انفصلا في عام 2008، ليتزوجا مجددا في عام 2018.

“زوجي متورط عاطفياً”

من جهتها، أعلنت بيث مينيت مديرة الخدمات الطبية ومسؤولة الخدمات الصحية في العاصمة واشنطن، أن زوجها تيم مينيت حافظ على علاقة عاطفية مع إلهان عمر. وكانت الطبيبة تقدمت في أغسطس بطلب انفصال قانوني عن زوجها، وذكرت في وثائق قدمت إلى المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا، أن تيموثي مينيت أخبرها أنه “متورط عاطفياً مع امرأة أخرى، وهي إلهان عمر، وأنه وقع في حبها”.

لكن الزوج تيموثي مينيت قدم دعوى مضادة في أواخر أغسطس زاعما “أنه لم يكن له أي علاقة جنسية مع أي امرأة أخرى أثناء زواجهما”.

ووفقًا لتقرير الواشنطن بوست استنادًا إلى سجلات تمويل الحملات الفيدرالي، دفعت حملة إلهان عمر إلى تيموثي مينيت 7000 دولار في يوليو 2019، كما دفعت إلى مجموعة إي ستريت، الشركة التي يملكها، أكثر من 220،000 دولار في عامي 2018 و2019 مقابل خدمات استشارية لجمع التبرعات وغيرها من الخدمات.