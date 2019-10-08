كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتعهد بالدفاع عن "حقها المشروع" في تصدير النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت صادرات النفط الإيرانية للشلل في أعقاب إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات على البلاد في نوفمبر الماضي، بعد انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

تعهدت السلطات الإيرانية، أنها لن تنحني إيران للضغوط الأمريكية، وأنها ستسعى جاهدة لاستخدام كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطها.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية "SHANA" عن وزير النفط بيجان زنغنة قوله: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطنا ولن نستسلم للضغوط الأمريكية لأن تصدير النفط هو حق إيران المشروع".

ووفق ما نقله "SHANA" عن وزير النفط، شدد أن ضغط واشنطن المتزايد على طهران قد أخاف المستثمرين الأجانب من ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

وأضاف الوزير: "لقد انسحبت شركة CNPC الصينية بالكامل من تطوير المرحلة الحادية عشرة في جنوب فارس وستقوم شركة بتروبارز الإيرانية بتنفيذ المهمة".

في العام الماضي، حلت شركة CNPC محل شركة النفط الفرنسية توتال كمشغل لمشروع المرحلة 11 بعد أن اختارت الشركة الفرنسية الانسحاب من العقوبات الأمريكية.

ومع ذلك، استجابة للضغوط الأمريكية، في العام الماضي، علقت CNPC أيضًا الاستثمار في هذا المجال.

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ونقل الموقع عن "زنغنة" قوله، إن إيران تريد تحسين العلاقات مع الدول العربية في الخليج، مضيفًا: "نريد أن نكون أصدقاء مع جميع دول المنطقة ... يجب ألا يعتبرونا عدواً ... عدونا المتبادل خارج الشرق الأوسط".

وقال وزير النفط، على خلفية التقارير التي تفيد بأن إيران والمملكة العربية السعودية اشتبكتا في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حول سياسات إنتاج النفط، مع تفاقم التوترات بسبب الهجوم النفطي السعودي على طهران: "ليس لدينا نزاع مع المملكة العربية السعودية ... ليس لدي مشكلة في مقابلة وزير النفط السعودي".

مشروع تصدير طهران إلى مضيق هرمز

كانت العقوبات الدولية المفروضة على إيران عقبة رئيسية في طريقها إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للخام، مما دفع البلاد إلى البحث عن طرق لتفاديها، مع تقديم خيار التصدير من خارج الخليج.

قال وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، في أواخر سبتمبر، إن البلاد بصدد بناء خط أنابيب بطول 1000 كيلومتر من مرفأ جوره النفطي في مقاطعة بوشهر الجنوبية إلى المحطة في جاسك، ميناء شرق مضيق هرمز في خليج عمان. .

وبالتالي، لن تحتاج ناقلات النفط الإيرانية إلى المرور عبر مضيق هرمز عند الانتهاء من المشروع.

من المقرر، أن تبدأ محطة جاسك في تصدير المكثفات الغازية من حقل جنوب بارس في عام 2020؛ من المتوقع أن تبدأ صادرات النفط في أوائل عام 2021.