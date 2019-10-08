كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة توسع "القائمة السوداء" قبل محادثات التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسعت الحكومة الأمريكية قائمتها السوداء التجارية لتشمل بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين ومعاقبة بكين على معاملتها للأقليات المسلمة وتصعيد التوترات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى في واشنطن هذا الأسبوع.

يستهدف القرار، الذي أثار انتقادات حادة من بكين، 20 مكتبًا للأمن العام الصيني وثماني شركات.

وهذا الإجراء يمنع الشركات من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية وهي خطوة قد تؤدي إلى إعاقة بعضها. ويتبع نفس المخطط الذي استخدمته واشنطن في محاولتها للحد من تأثير شركة هواوي لما تقول إنه أسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال المسؤولون الأمريكيون: "أن هذا الإجراء لا يرتبط باستئناف المحادثات التجارية مع الصين هذا الأسبوع، ولكنه لا يشير إلى موقف متشدد من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إنهاء حربهما التجارية التي استمرت 15 شهرًا.

وقالت وزارة التجارة في ملف لها: "أن "الكيانات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكاتها في تنفيذ حملة الصين للقمع والاحتجاز التعسفي الجماعي ومراقبة التكنولوجيا الفائقة ضد اليوغور والكازاخستانيين وغيرهم من أعضاء الأقليات المسلمة".

وقال وزير التجارة ويلبر روس: "لن تتسامح حكومة الولايات المتحدة ووزارة التجارة مع القمع الوحشي للأقليات العرقية داخل الصين".

وقالت الصين إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في شؤونها. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ فى مؤتمر صحفى دورى دون الخوض فى تفاصيل بأن الحكومة ستواصل اتخاذ اجراءات حازمة لحماية امنها السيادى.

وقال متحدث باسم شركة "هايك فيجين" الأمريكية: "أن الشركة "تعارض بشدة" القرار وأشار إلى أنها احتفظت في يناير بخبير في مجال حقوق الإنسان وسفير أمريكي سابق لتقديم المشورة للشركة بشأن الامتثال لحقوق الإنسان.

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وأضافت الشركة: "معاقبة هايك فيجين، على الرغم من هذه الارتباطات، سوف تمنع الشركات العالمية من التواصل مع الحكومة الأمريكية، وستضر شركاءها في الولايات المتحدة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي".

وأضرت القائمة السوداء لهواوي بالعديد من مورديها في الولايات المتحدة الذين اعتمدوا على أكبر شركة اتصالات في العالم من حيث الإيرادات وجعلت من الصعب على هواوي بيع منتجات جديدة.

قالت "سينس تايم" في بيان لها إنها تشعر بخيبة أمل عميقة من جراء الخطوة الأمريكية، وأنها تلتزم بجميع القوانين ذات الصلة بالولايات القضائية التي تعمل فيها وأنها تعمل بنشاط على تطوير مدونة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان استخدام تقنياتها بطريقة مسؤولة.

وقالت "ميج في": إنها تعارض بشدة إدراجها في القائمة السوداء وأنها تطلب من عملائها عدم تسليح تقنيتها أو استخدامها لأغراض غير قانونية.

وقال ستيفن هوانغ، نائب رئيس شنغهاي لإدارة الحقيقة للاستثمار "لا مزيد من البيع": "أصبح سوق الأوراق المالية في الصين محصنًا بشكل متزايد من الأخبار السيئة من الحرب التجارية.

في أغسطس، أصدرت إدارة ترامب أيضًا قاعدة مؤقتة تحظر المشتريات الفيدرالية لمعدات الاتصالات من خمس شركات صينية، بما في ذلك "هواوي"، و"هايك فيجين".

نفت شركة "هواوي"مرارًا وتكرارًا أنها تخضع لسيطرة الحكومة أو الأجهزة العسكرية أو المخابرات الصينية، ورفعت دعوى قضائية ضد قيود الحكومة الأمريكية.

