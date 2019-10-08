كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: خطط الهجوم السورية كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ولكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حذر من أنه "سيمحو" اقتصاد حليف الناتو إذا اتخذ إجراءً في سوريا اعتبره "خارج الحدود" بعد قراره يوم الأحد بسحب 50 جنديًا من القوات الخاصة الأمريكية من المنطقة الحدودية.
وستجعل هذه الخطوة الولايات المتحدة قواتها الشريكة التي يقودها الأكراد في سوريا عرضة لتوغل القوات المسلحة التركية (TSK)، الذي يصفهم بأنهم إرهابيون بسبب صلاتهم بالمتشددين الأكراد الذين يشنون تمردًا طويلًا في تركيا.
وقالت وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء: "أن جميع الاستعدادات للعملية قد اكتملت".
مضيفة: "لن نتسامح أبدًا مع إنشاء ممر إرهابي على حدودنا.
وقال أيضًا: "من الضروري إنشاء ممر آمن منطقة سلام للمساهمة في السلام والاستقرار في منطقتنا، وللسوريين لتحقيق حياة آمنة".
قال مسؤول كبير في إدارة ترامب يوم الاثنين: "أن تركيا لا تبدو "حتى الآن" قد بدأت توغلها المتوقع في شمال سوريا".
وقال شاهد من رويترز إنه لا توجد علامات على وجود نشاط عسكري يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة أكاكالي الحدودية التركية على الجانب الآخر من تل أبيض في سوريا. وتم وضع مدافع الهاوتزر خلف السدود الترابية على الجانب التركي من الحدود، والموجهة نحو سوريا.
وقال مسؤول أمريكي: "أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين يوم الاثنين.
ويبدو أن تحذير ترامب من الاقتصاد التركي يهدف إلى تهدئة المنتقدين الذين اتهموه بالتخلي عن الأكراد السوريين عن طريق سحب القوات الأمريكية.
وقد أثار القرار انتقادات من الديمقراطيين وتوبيخًا من بعض زملائه الجمهوريين في ترامب في الكونغرس، بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
استنكرت القوات التي يقودها الأكراد، والتي كانت أقوى شركاء واشنطن في قتال داعش في سوريا، التحول الكبير في السياسة الأمريكية باعتبارها "طعنة في الظهر".
وقال مصطفى بالي، مسؤول بالقوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد: "أن استمرار الحشد العسكري التركي على الحدود، إلى جانب معلومات حول حشد المزيد من المتمردين السوريين المدعومين من تركيا، أشار إلى أن "الهجوم وشيك ونتوقعه هكذا".
وقال بالي لرويترز: "من الطبيعي أن تكون استعداداتنا على طول الحدود مع تركيا وقواتنا في حالة استعداد."
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية: "أن الولايات المتحدة تتوقع أن تتحمل تركيا مسؤولية مقاتلي داعش الأسير في شمال شرق سوريا إذا استولت توغل أنقرة المخطط على المناطق التي يحتجز فيها المسلحون المعتقلون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية: "هامي أكسي" إنه من حق تركيا الأساسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لأمنها القومي ضد تهديدات الإرهاب من سوريا.
وقال عسوي في بيان مكتوب: "تركيا مصممة على تطهير الإرهابيين من شرق الفرات وحماية أمنها وبقائها مع تنفيذ منطقة آمنة من أجل تحقيق السلام والاستقرار".
وقالت إيران، الحليف الإقليمي الرئيس بشار الأسد: "إنها تعارض أي عملية عسكرية تركية في سوريا".
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "أن تركيا تعتزم إعادة توطين مليوني لاجئ في شمال سوريا وأن وسائل الإعلام التركية قالت: "أن مشروع خطة إعادة التوطين يشمل مشروع بناء 151 مليار ليرة (26 مليار دولار). وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري.
وظلت العلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا بما في ذلك السياسة السورية وشراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.