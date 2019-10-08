كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: خطط الهجوم السورية كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تركيا اليوم الثلاثاء إنها استكملت الاستعدادات لعملية عسكرية في شمال شرق سوريا بعد أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها مما فتح الطريق أمام هجوم تركي على القوات التي يقودها الأكراد المتحالفة مع واشنطن منذ فترة طويلة.

ولكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حذر من أنه "سيمحو" اقتصاد حليف الناتو إذا اتخذ إجراءً في سوريا اعتبره "خارج الحدود" بعد قراره يوم الأحد بسحب 50 جنديًا من القوات الخاصة الأمريكية من المنطقة الحدودية.

وستجعل هذه الخطوة الولايات المتحدة قواتها الشريكة التي يقودها الأكراد في سوريا عرضة لتوغل القوات المسلحة التركية (TSK)، الذي يصفهم بأنهم إرهابيون بسبب صلاتهم بالمتشددين الأكراد الذين يشنون تمردًا طويلًا في تركيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية على موقع تويتر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء: "أن جميع الاستعدادات للعملية قد اكتملت".