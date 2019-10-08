كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: لا نعتزم التدخل في شؤون الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء: "إن الصين ليست لديها نية للتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة عندما سئل عن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تحقق بكين في منافسه الديمقراطي جو بايدن وابنه.

وصرح بذلك المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي دوري.

واقترح الرئيس الجمهوري، وهو موضوع تحقيق المساءلة في الكونجرس الأمريكي لمطالبة الرئيس الأوكراني بالتحقيق مع بايدن، الأسبوع الماضي أن بكين "تبدأ تحقيقًا" في عام 2020 مع المأمول بالرئاسة وابنه هنتر، الذي كان له مصالح تجارية في الصين.

وقال ترامب: "أن بايدن وابنه "فاسدان"، ولكنهما لم يبديا أي دليل يدعم ذلك.

وأصدر الديمقراطيون بالكونجرس مذكرات استدعاء للبنتاجون ومكتب الميزانية بالبيت الابيض يوم الاثنين في اطار تحقيقهم في قضية الاقالة بحثا عن وثائق تتعلق بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحظر المساعدات العسكرية من اوكرانيا.

وتأتي مذكرات الاستدعاء في أعقاب مزاعم المبلغين عنها بأن ترامب جمع 400 مليون دولار كمساعدات لتأمين وعد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن وابنه هنتر، الذين جلسوا في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية.

وقد وافق الكونغرس على أموال دافعي الضرائب لمساعدة أوكرانيا على الحماية من العدوان الروسي.

وبايدن هو المنافس الرئيسي في السباق الديمقراطي لمواجهة ترامب وهو يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر 2020.

وقالوا: "إنه يتعين على وزارة الدفاع والمكتب الأبيض للإدارة والميزانية تسليم المستندات بحلول 15 أكتوبر".

Advertisements

وقالت المتحدثة "جيسيكا ماكسويل": "أن البنتاغون مستعد للعمل مع الكونغرس بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدات الأوكرانية".

وتتبع مذكرات الاستدعاء الجديدة تلك الصادرة إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة من قبل لجان الاستخبارات والرقابة والشؤون الخارجية.

كما دعا الديموقراطيون عددًا من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الكابيتول هيل للإدلاء بشهادتهم المغلقة هذا الأسبوع أثناء قيامهم ببناء قضية المساءلة ضد ترامب، في حين يبحث البيت الأبيض طرقًا لإبطاء العملية.

ونفى ترامب أنه ارتكب أي خطأ في دعوة 25 يوليو التي طلب فيها من زيلينسكي العمل مع محاميه رودولف جولياني والمدعي العام الأمريكي ويليام بار للنظر في بايدن. أصدر البيت الأبيض ملخصًا للدعوة.

وقال ترامب يوم الاثنين في البيت الابيض: "التحقيق في الاقالة هو عملية احتيال".

ويمكن أن يؤدي التحقيق في قضية المساءلة إلى موافقة المجلس الذي يقوده الديمقراطيون على التهم الرسمية الموجهة ضد ترامب. وبعد ذلك ستُعقد محاكمة بشأن إقالته من منصبه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

زعم ترامب أن هانتر بايدن استفاد في تعاملاته التجارية في كل من أوكرانيا والصين من منصب والده، وأن جو بايدن، كنائب للرئيس، دفع أوكرانيا لإقالة وكيل نيابة لإعاقة تحقيق شركة مرتبطة بابنه.

وأخبر محاميه جون دود محامي لجنة الاستخبارات الأسبوع الماضي: "أن اثنين من رجال الأعمال في فلوريدا تربطهما صلات مع جولياني لن يكونا قادرين على الاستجابة لطلب من الكونغرس للحصول على وثائق بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين والشهادة المحتملة بعد بضعة أيام.

وقال مساعدو لجنة الكونغرس إنهم على استعداد لإصدار مذكرات استدعاء لأولئك الذين لا يمتثلون لطلبات منح الإيداعات.

