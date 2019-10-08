كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم ضابطان.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد موقع "السومرية نيوز" الإخباري، أن قيادة العمليات المشتركة بالعراق، أعلنت عن مقتل عنصر أمن برصاص مسلحين، قرب مقار حكومية في بغداد.

وقال بيان للقيادة: "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر قرب مدينة الصدر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء وجودها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف.

وأضاف البيان، أن الهجوم أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح أربعة آخرين، بينهم ضابطان.

وبدأ المحتجون التجمع بمدينة الصدر ببغداد في ساعة متأخرة من مساء الإثنين بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في أحداث خلّفت 15 قتيلا.

أعلنت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 إرهابيين، وتدمير أنفاقًا وأوكارًا في داقوق بمحافظة كركوك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

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ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت واجباً في منطقة داقوق بمحافظة كركوك".

وأوضح البيان أن العملية "أسفرت عن قتل 7 إرهابيين وتدمير عدة أنفاق وأوكار، فضلاً عن عبوات وأحزمة ناسفة".

أعلنت مصادر عراقية، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث.

وبدأ المحتجون في التجمع في مدينة الصدر في العاصمة بغداد في ساعة الاثنين، بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى هذا الأحياء الفقيرة في المدينة لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي.

ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.