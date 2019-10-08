كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة فلبينية ترفض جهود الحكومة لاستعادة ثروة الرئيس الراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة مكافحة الفساد في الفلبين محاولة المطالبة بملايين الدولارات من الفنون والممتلكات والاستثمارات من عائلة الراحل "فرديناند ماركوس" قائلةً: "أن الحكومة فشلت في إثبات قضيتها".

وزعمت الحكومة أن ماركوس وزوجته، إميلدا، استحوذوا على أعمال فنية باهظة الثمن، ومجوهرات، وممتلكات، وحصص في أعمال تجارية بمساعدة مسؤول حكومي سابق وقادة أعمال.

وخلال 20 عامًا من الحكم، جمع ماركوس وعائلته وأصدقاؤه ثروة تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وفقًا للنتائج التي توصلت إليها لجنة تم إنشاؤها بعد الإطاحة به في انتفاضة مدنية مدعومة من الجيش في عام 1986.

وقالت محكمة سانديجانبايان في حكم صدر في 25 سبتمبر، ولم يُعلن إلا يوم الثلاثاء، وأن الحكومة "فشلت في إثبات غلّة الأدلة"، وأن "ماركوس" ورفاقهم تآمروا للحصول على ثروة غير مشروعة.

وأفادت قناة ANC الإخبارية: "أن الرئيس بالنيابة للوكالة الحكومية التي فقدت القضية أمام المحكمة رفض التعليق لأنهم لم يروا القرار الكامل".

ومن بين المتهمين السبعة في القضية "إيميلدا ماركوس"، التي تعمل حاليًا كعضو في الكونغرس، ومسؤول حكومي سابق وقادة أعمال لهم علاقات مع الزوجين.

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وقالت المحكمة: "لا توجد أدلة كافية تثبت أن المدعى عليهم تصرفوا كدمى، أو مرشحين، أو وكلاء للمدعى عليهم ماركوس في الحصول على أعمال فنية أو ملابس أو مجوهرات أو عقارات تقدر قيمتها بمليارات بيزو".

ورفض محامي إيميلدا ماركوس التعليق قائلًا: "إنه كان يتعين عليه التحدث إلى موكله أولًا".

بعد وفاة ماركوس في المنفى بعد ثلاث سنوات من الإطاحة به، واجه إيميلدا مئات الحالات لاسترداد الأصول التي يُعتقد أنها خبأت في الخارج وفي الفلبين.

وفازت الحكومة في عام 2018 عندما حكمت محكمة مكافحة الفساد على السيدة الأولى السابقة بالسجن لمدة 11 عامًا لإجراء تحويلات بنكية غير قانونية بقيمة 200 مليون دولار إلى مؤسسات سويسرية بينما كان حاكم مانيلا في السبعينيات.

وتتمتع عائلة ماركوس بعلاقات جيدة مع الرئيس رودريغو دوترتي، الذي سمح بعد بضعة أشهر فقط من أدائه اليمين الدستورية في يونيو 2016، بدفن جثة الرجل الراحل المحنط في مقبرة الأبطال الخاصة.

