كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تحذر: سنتخذ موقفًا صارمًا تجاه الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل عن مصدر بريطاني قوله أن بريطانيا ستتخذ موقفًا صارمًا تجاه الاتحاد الأوروبي إذا انهارت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتهديدها بالامتناع عن التعاون الأمني لإقناع الكتلة بعدم السماح بأي تأخير إضافي.

ومع بقاء 23 يومًا فقط قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، يظل مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مؤكد إلى حد كبير، وتستعد كل من لندن وبروكسل لتفادي اللوم على التأخير أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة.

وكان رد فعل قادة الاتحاد الأوروبي بهدوء على آخر مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتضييق الخلاف، وبينما تستمر المفاوضات، ويقول العديد من الدبلوماسيين أن فرص التوصل إلى اتفاق سريع قبل 31 أكتوبر منخفضة.

ونقلت مجلة سبكتاتور عن مصدر مجهول في داوننج ستريت قوله "من المحتمل أن تنتهي المفاوضات هذا الأسبوع." وأضاف المصدر أن أولئك الذين كانوا يأملون في أن تساعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لندن في "خداعهم".

ونقل عن المصدر قوله: "هذه الحكومة لن تتفاوض بشكل أكبر لذا فإن أي تأخير سيكون بلا معنى." "إما أن نغادر بدون اتفاق في 31 أكتوبر، أو ستكون هناك انتخابات ثم سنترك بلا صفقة".

وقالت أمبر رود، وزيرة المعاشات السابقة التي تركت عملها وحزب المحافظين الشهر الماضي بسبب إستراتيجية جونسون لبريكسيت لراديو بي بي سي: أن المصدر يبدو أنه كبير مستشاريه، دومينيك كامينغز.

وقالت: "هذا يبدو غاضبًا ويائسًا".

واستشهد المصدر بأنه يوضح أن التعاون في مجال الدفاع والأمن سوف يتأثر إذا حاول الاتحاد الأوروبي إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال المصدر أيضا أن أي دول في الاتحاد الأوروبي تعارض التأخير ستحصل على تعاون جيد.

Advertisements

وقال جونسون باستمرار أن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، على الرغم من أن القانون الذي أقره خصومه يطلب منه إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها التأخير إذا لم يتمكن من إبرام صفقة خروج بحلول أكتوبر. 19.

وقال إنه سوف يلتزم بالقانون لكن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر دون توضيح هذه التناقضات. كما طالب مرارًا وتكرارًا بإجراء انتخابات لكن البرلمان رفض منحها.

ويبدو أن المصدر الذي نقلت عنه "The Spectator" لديه رأيين بشأن التأخير: أن الحكومة يمكن أن تحبط التأخير، ولكن إذا اضطرت إلى تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فسوف تخوض الانتخابات التي تدعو إلى الخروج الفوري بدون صفقة.

وقال مصدر Spectator: "نصيحتنا القانونية واضحة أننا نستطيع أن نفعل كل أنواع الأشياء لإفساد التأخير لأسباب واضحة أننا لا ندخل في تفاصيل عنها".

ونقل عن المصدر قوله "سنركز على الفوز بالانتخابات على بيان بالغاء فوري للنظام القانوني في الاتحاد الاوروبي بأكمله دون مزيد من المحادثات ثم نغادر."

وقال المصدر: "أن دعم الاتحاد الأوروبي للتأخير سوف تنظر إليه الحكومة البريطانية على أنه تدخل عدائي في السياسة الداخلية "وأن أكثر من نصف الجمهور سيوافقنا".

وقال مصدر رفيع المستوى في داونينج ستريت لرويترز يوم الثلاثاء ما لم يتنازل الاتحاد الاوروبي عن اتفاق صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقريبًا، فستغادر المملكة المتحدة دون اتفاق.

وقال المصدر: "إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بصفقة في وقت قريب، فسنترك بدون اتفاق".

وأضاف: "نحن سنغادر الاتحاد الأوروبي".