يستمر إلى غاية 2022.. ريال مدريد يقنع بنزيمة بالتوقيع على عقد جديد

يتجه فريق ريال مدريد الإسباني، ولاعبه كريم بنزيمة إلى توقيع عقد جديد بين الطرفين، يستمر من خلاله اللاعب الفرنسي لفترة إضافية داخل أسوار القلعة البيضاء.
وقال البرنامج الإسباني “الشيرنغيتو”، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي متصدر الدوري الإسباني، توصلوا إلى اتفاق مع بنزيمة، يقضي بتوقيع اللاعب عقدا جديدا مع الفريق إلى غاية متم الموسم الرياضي 2022/2021.
وأضاف المصدر ذاته أن ريال مدريد نجح في إقناع لاعبه الفرنسي بتوقيع عقده الجديد، براتب سنوي تبلغ قيمته 11 مليون أورو، علما أن راتبه الحالي، في عقده، الذي سينتهي صيف 2021، يصل 8 ملايين أورو.
وانضم بنزيمة، البالغ من العمر 31 سنة، إلى الريال، خلال الميركاتو الصيفي لعام 2009، قادما إليه من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن يجدد عقده مع الفريق الأبيض صيف 2014.
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