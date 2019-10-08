بوفال يتحدث عن سبب رفضه الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي

كشف سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، عن سبب عدم عودته لفرنسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن تلقى عرضا مغريا من مارسيليا، مفضلا البقاء في الدوري الإنجليزي.

وقال بوفال، في تصريح لوسائل إعلام فرنسية، إن خيار العودة إلى فرنسا كان هو بمثابة هروب من المواجهة، وهو ليس من النوع الذي يهرب من ساحة المواجهة، ويفضل دائما الرفع من سقف التحدي.

وأكد اللاعب المغربي، أنه كان يرغب في إقناع الجميع بأنه قادر على تقديم الإضافة، وإثبات مكانته الأساسية في الفريق، لذلك كان عليه أن يرفع التحدي، وأن يواجه كل الصعاب التي اعترضت طريقه.

ولم يفلح بوفال، لحدود الدورات الأخيرة في الحصول على رسمية دائمة مع الفريق الإنجليزي، منذ انطلاق الدوري، فقد لعب 4 مباريات فقط كأساسي، ودخل بديلا في جل المباريات الأخرى.