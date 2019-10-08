الاحتلال يصادر عملات نادرة من عهد الإسكندر المكدوني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الإثنين، على 69 عملية نقدية تاريخية نادرة، بزعم أنه جرت محاولة لـ"تهريبها" من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وادعت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت يوم أمس محاولة لتهريب 69 عملة نقدية نادرة من القرن الرابع قبل الميلاد، يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر المكدوني.

وأضافت أنه جرت محاولة لنقلها هذه العملات عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء أنه تم الاستيلاء على هذه العملات في أعقاب عملية تفتيش دقيقة أجرتها قوات الاحتلال على شاحنة في معبر كرم أبو سالم.

وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، فقد عثر على العملات في شاحنة كانت تقل شحنة من منتجات النسيج من قطاع غزة، وأخضعت للتدقيق الأمني على المعبر.

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كما جاء أن قوات الاحتلال صادرت العملات التاريخية، وسلمتها إلى وحدة عسكرية تعنى بالآثار في ما تسمى بـ"الإدارة المدنية".

وتبين أن الحديث عن عملات هيلينية يرجح أنها صكت في نهاية عهد الإسكندر الأكبر أو بعد وفاته بوقت قصير.

كما تبين أن بعض هذه العملات، التي تعتبر مطلوبة وذات قيمة حضارية، قد صكت في مدينة أمفيبوليس في مكدونيا شمال شرقي اليونان.