شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يقتحم عرس شاب في السياني بمحافظة إب والان مع التفاصيل

أقدم قيادي في مليشيا الانقلاب الحوثية على اقتحام عرس في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل سخط شعبي كبير من ممارسات وانتهاكات مليشيا الانقلاب الحوثية.

وقالت مصادر محلية متطابقة إن القيادي الحوثي المدعو "أبو منتظر عبيدان" اقتحم عرسا في منطقة دمنة نخلان بعزلة عميد الخارج بمديرية السياني جنوب محافظة إب، وقام تحت تهديد السلاح بمداهمة منزل العريس دون مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع اليمني.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي داهم منزل العريس غمدان محمد حسن النخلاني أثناء ذهاب العريس لمنزل العروس لكتابه عقده من عروسته، ولم يتواجد في مخيم العريس غير النساء والأطفال.

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وأضافت المصادر بأن القيادي الحوثي قام بإزالة وتمزيق لوحات التهاني الموجودة في المخيم وقام بإشهار سلاحه على الاطفال المتواجدين في مكان الحادثة مما سبب حاله من الذعر والهلع في اوساط النساء والاطفال.

وبحسب المصادر فقد احتج القيادي الحوثي على وضع لقب "النخلاني" إلى لوحات وتهاني العرس كونه ينتمي إلى فئة "المهمشين" فيما عبر الأهالي عن إستيائهم من ممارسات القيادي الحوثي وقاموا بإحياء حفلة العرس بشكل فاجأ الجميع نتيجة التصرفات التي قام بها القيادي الحوثي.

وتأتي هذه الجريمة في ظل حمله انتهاكات واسعه وشعواء تمارسها مليشيا الانقلاب الحوثية في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ منتصف اكتوبر من العام 2014م، والتي بلغت أكثر من عشرة ألف جريمة وانتهاك خلال سيطرة المليشيا لإب بحسب تقارير محلية وحقوقية.