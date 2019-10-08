شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السيطرة على تبة الطويلة وبيت الزيدي بالزبيريات بالضالع والان مع التفاصيل
سيطرت القوات المشتركة والجنوبية، اليوم الثلاثاء، على مواقع استراتيجية في جبهات الضالع.
واكدت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات الجيش والحزام الامني احكمت قبل قليل سيطرتها على تبة الطويلة في جبهة باب غلق بعد تبة الذاري.
وأوضحت المصادر أن السيطرة أيضا تمت على بيت الحضرمي، حيث كانت تتمترس فيه مليشيات الحوثي.
وأشارت المصادر الى أن اعداد كبيرة من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وانباء عن وقوع عدد من الحوثيين اسرى بيد القوات الحكومية.
وفي السياق اكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش احكمت سيطرتها على بيت الزيدي بحبيل الزبيريات.
ويأتي التقدم وسط حالة انهيار في صفوف مليشيا الحوثي وفرار لعناصرها فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى لحظة كتابة هذا الخبر وسط تقدم كبير لقوات الجيش بمواقع حوثية عدة.
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