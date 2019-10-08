شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. استشهاد وإصابة 6 أطفال بانفجارعبوة ناسفة للحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل

استشهد 4 أطفال، وأصيب طفلان آخران بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن 4 أطفال استشهدوا وأصيب طفلان آخران، جميعهم أشقاء، بانفجار عبوة ناسفة على شكل رأس صاروخي من مخلفات الميليشيات الحوثية، عندما كانوا يلعبون في مسقط رأسهم بوادي نخلة شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأعربت المصادر عن خشيتها من انفجارات مماثلة في ذات المنطقة بعد أن كشفت الأمطار الغزيرة عن ألغام الميليشيات الحوثية.

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وكشفت سيول الأمطار عن حقول ألغام زرعتها الميليشيات في القرى الواقعة على الخط الرابط بين تعز والحديدة.

وكان بيان للإعلام العسكري للقوات المشتركة، قال إن سيول الأمطار كشفت وجرفت كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المناطق الواقعة جنوب مديرية الجراحي، وعلى وجه الخصوص قرى البغيل وبيت الزين والمساجد والقداسي والعكدة.

وكانت مصادر محلية قد كشفت في وقت سابق عن قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بزراعة حقول ألغام في مناطق واسعة جنوب وشمال وشرق مديرية حيس المحررة.