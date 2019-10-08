قلق أممي إزاء الأوضاع شمال غرب سوريا

المناطق - وكالات

أعرب برنامج الغذاء العالمي عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا رغم تباطؤ الأعمال القتالية ، حيث لايزال حوالي 3 ملايين إمرأة وطفل ورجل عالقين في تبادل لإطلاق النار .

وأكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل في تصريح للصحفيين اليوم أن البرنامج أوصل مساعدات غذائية طارئة ووجبات جاهزة للأكل إلى أكثر من 418 ألف شخص ،إضافة إلى مساعدات غذائية شهرية لأكثر من مليون شخص ، مشيراً إلى أن البرنامج يراقب الأوضاع ولديه ما يكفي من الإمدادات الغذائية في حالة حدوث المزيد من النزوح .

وأضاف أن البرنامج مازال يحاول الوصول إلى النازحين في الشمال الغربي رغم تحديات الوضع الأمني المتفجر ، داعياً إلى احترام القانون الدولي الإنساني شمال غرب سوريا خاصة في إدلب ، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات .