وفاة عروس و3 من أقاربها بسبب صورة سيلفي! (فيديو)

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لقيت عروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها خلال التقاط صورة سيلفي على سد في الهند، بحسب ما أفادت شرطة الهند حيث تسجّل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.
وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صوراً على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو (الجنوب)، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس".
الجسر حيث كانت العروس تلتقط السيفلي
وقال المصدر من دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صوراً ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يلتقط الصور الذاتية الجماعية، فهو لم يسقط معهم ونجا".
كشفت دراسة أجراها العام الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز" أن 259 شخصاً لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.
وأحصي أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا فالولايات المتحدة وباكستان.
وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطيرة.
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