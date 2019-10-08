اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن فتح عدد من الطرق وسط العاصمة، مبينة ان من بينها جسر السنك.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة عمليات بغداد باشرت بفتح عدد من الطرق بشكل تام وسط العاصمة".
واضافت ان "هذه الطرق هي من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وطريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، اضافة الى اعادة فتح جسر السنك ذهابا وإيابا".
يذكر ان القوات الامنية اغلقت عدد من الطرق وسط بغداد على خلفية التظاهرات التي شهدتها العاصمة وادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمليات بغداد تعلن فتح عدد من الطرق وسط العاصمة بينها جسر السنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.