عمليات بغداد تعلن فتح عدد من الطرق وسط العاصمة بينها جسر السنك

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن فتح عدد من الطرق وسط العاصمة، مبينة ان من بينها جسر السنك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة عمليات بغداد باشرت بفتح عدد من الطرق بشكل تام وسط العاصمة".

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واضافت ان "هذه الطرق هي من تقاطع قرطبة باتجاه ساحة الطيران، وطريق شارع النضال من تقاطع ساحة الطيران باتجاه مجمع الوزارات وساحة الأندلس، اضافة الى اعادة فتح جسر السنك ذهابا وإيابا".

يذكر ان القوات الامنية اغلقت عدد من الطرق وسط بغداد على خلفية التظاهرات التي شهدتها العاصمة وادت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.