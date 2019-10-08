منتخب هونغ كونغ يصل البصرة

2019-10-08 | 12:17
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وصل منتخب هونغ كونغ لكرة القدم، الى محافظة البصرة قبل قليل، من اجل مواجهة المنتخب الوطني في التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020.
وسيواجه اسود الرافدين منتخب هزنغ كونغ يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.
وتم تخصيص فندق الشيراتون في البصرة، ليكون محل إقامة منتخب هونغ كونغ، الذي سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية في الملعب الثانوي بالمدينة الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً.
اما منتخب اسود الرافدين، فسيخوض اليوم، الوحدة التدريبية الثانية في الملعب الرئيسي لجذع النخلة عند الساعة السادسة مساءً.
وتم تخصيص فندق الشيراتون في البصرة، ليكون محل إقامة منتخب هونغ كونغ، الذي سيخوض اليوم أولى وحداته التدريبية في الملعب الثانوي بالمدينة الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً.
اما منتخب اسود الرافدين، فسيخوض اليوم، الوحدة التدريبية الثانية في الملعب الرئيسي لجذع النخلة عند الساعة السادسة مساءً.
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