الجنسية: اي من دوائرنا لم تتعرض لاضرار او تخريب

اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، ان اي من دوائرها لم تتعرض لاضرار او تخريب.

وقال مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشأت الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع دوائرنا في بغداد والمحافظات مستمرة بعملها وبوتيرة عالية"، مبينا ان "الدوائر تستقبل المواطنين والمراجعين لاستكمال معاملاتهم في الدوام الرسمي".

واضافت ان "أي من الدوائر التابعة لنا لم تتعرض لاي ضرر او تخريب خلال الايام القليلة الماضية"، موضحا ان "جميع الوثائق والبيانات محفوظة ومؤرشفة بشكل دقيق".