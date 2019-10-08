اعلنت مديرية الجنسية العامة، الثلاثاء، ان اي من دوائرها لم تتعرض لاضرار او تخريب.
وقال مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشأت الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "جميع دوائرنا في بغداد والمحافظات مستمرة بعملها وبوتيرة عالية"، مبينا ان "الدوائر تستقبل المواطنين والمراجعين لاستكمال معاملاتهم في الدوام الرسمي".
واضافت ان "أي من الدوائر التابعة لنا لم تتعرض لاي ضرر او تخريب خلال الايام القليلة الماضية"، موضحا ان "جميع الوثائق والبيانات محفوظة ومؤرشفة بشكل دقيق".
كانت هذه تفاصيل خبر الجنسية: اي من دوائرنا لم تتعرض لاضرار او تخريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.