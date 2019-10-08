النفط يصعد بفعل اضطرابات العراق مع تنحية مخاوف الطلب جانبا

وذكرت رويترز ان خام برنت ارتفع 44 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 58.79 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 53.17 دولار للبرميل.

ويغلب الحذر على تعاملات المستثمرين قبيل المحادثات الأمريكية الصينية التي من المقرر أن تُجرى في واشنطن يوم الخميس، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تتمخض عن اتفاق شامل لإنهاء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وهددت احتجاجات في العراق والإكوادور بتعطيل الإنتاج من كلا البلدين العضوين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).