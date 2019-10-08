الاعلام الرقمي: ميزة الوضع الليلي تصل لمستخدمي الانستغرام

اكد مركز الاعلام الرقمي، وصول ميزة الوضع الليلي (Dark Mode) لمستخدمي تطبيق الانستغرام على اجهزة الايفون .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، ان "التحديث الاخير يأتي منسجما مع خاصية النمط الليلي التي وصلت لتحديث iOS 13 لهواتف الايفون والتي اصبح فيها كل نظام الهاتف مُظلم".

واشار المركز الى ان "الميزة الجديدة تتفعل تلقائيا ولاتسمح بعمل on او of لها من خلال خيار معين داخل التطبيق كما هو الحال مع تطبيق تويتر، بل هي تعتمد على خيار الوضع الليلي للمستخدم في الهاتف، فاذا كان المستخدم يستعمل النمط الليلي في نظامه الكلي، فان الانستغرام يستعمل تلقائيا هذه الميزة، والعكس صحيح ايضا".