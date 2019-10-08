'حزب الله' يخترق شاشات التلفاز في البنتاغون! (فيديو)

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور وتغريدات أظهرت ظهور كلمة "حزب الله" بالإنجليزية على شاشات التلفاز في قاعة المؤتمرات الصحفية في البنتاغون في واشنطن.
وبعد انتشار الخبر والصور أفادت مواقع أمريكية أن هذه الصور دلالة على اختراق حاصل في البنتاغون للقسم الإعلامي، حيث أن الشاشات التي ظهرت عليها تسمية "حزب الله" بالإنجليزية هي شاشات مخصصة لنقل بث قنوات أمريكية.
وقامت إعلامية أمريكية بنشر تغريدة مرفقة بصورة عن الموضوع، حيث تبين في الصورة أن الشاشة كانت فعلا عليها تسمية "حزب الله" بالإنجليزية، ما دفع الكثير من الإعلاميين التساؤل عما إذا كان "حزب الله" قد خرق الأجهزة الأمريكية داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
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