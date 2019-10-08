الجيش العراقي يعلن مقتل أحد أفراده وإصابة 4 آخرين أثناء تأمين مظاهرات بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش العراقي، إن رجل أمن عراقي قتل وجرح 4 آخرون بينهم ضابطان، الثلاثاء، بإطلاق نار قرب ساحة المظفر بمدينة الصدر في بغداد.

وأضاف الجيش العراقي في بيان له، "خلال تأمين الحماية للمجلس البلدي والمحكمة والمتظاهرين قرب ساحة المظفر من خلال قوة غير مسلحة تابعة لحماية المنشآت وأثناء تواجدها قرب المتظاهرين تعرضت إلى إطلاق نار كثيف أدى إلى مقتل أحد المنتسبين من عناصرها، وجرح أربعة آخرين بينهم ضابطين إثنين".

وأكد البيان: "لم ترد القوة على النار بالمثل منعا من التصعيد الذي قد يقود إلى مزيد من الضحايا".

وتابع البيان، "نؤكد على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهر وتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة وستتعامل قواتنا الأمنية مع أي مسلح يستهدف القوات الأمنية، ويعرض حياة المتظاهرين للخطر وفق القانون".