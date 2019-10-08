الكندي-الأميركي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو يحصدون جائزة نوبل للفيزياء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز عالم كندي أمريكي وآخران سويسريان بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019.



وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الثلاثاء، أن الجائزة سيتم منحها مناصفة إلى جيمس بيبلز "لاكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي"، والنصف الآخر بالاشتراك مع ميشيل مايور وديدييه كيلوز "لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية.





وكانت جائزة نوبل في الطب قد منحت، الاثنين، لعالمين مولودين في الولايات المتحدة ويليام كيلين وجريج سيمينزا، بالإضافة إلى العالم البريطاني بيتر راتكليف، لاكتشافاتهما عن مدى شعور الخلايا بالتكيف مع توافر الأوكسجين.



هذا العام، سيتضمن أسبوع نوبل جائزة في الكيمياء- سيعلن عنها يوم الأربعاء- فائزان بجائزة الأدب، وجائزة نوبل للسلام المرموقة وجائزة الاقتصاد.