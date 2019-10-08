السفير البريطاني لدى العراق: مطالب المتظاهرين مشروعة

قال السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس، الثلاثاء، إن مطالب المتظاهرين مشروعة ولا حاجة لنظريات المؤامرة.

واعتبر ويليكس المظاهرات الحالية في العراق تستحق الاحترام في إطار حق التظاهر السلمي، مؤكدا ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين التي وصفها بـ"المشروعة"، مناشدا في الوقت نفسه قوات الأمن العراقية ضبط النفس.

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وغرّد ويليكس، على حسابه الرسمي عبر تويتر، "المظاهرات الحالية في العراق تستحق الاحترام تجسيدا لحق التظاهر السلمي، ويتطلب ذلك إبداء ضبط النفس من قِبل القوات الأمنية العراقية".



وأضاف: "من المهم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات ومحاربة الفساد".

كانت احتجاجات واسعة قد اندلعت، منذ الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية؛ للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية، بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، 100 قتيل و6 آلاف جريح؛ ما يشير إلى ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.