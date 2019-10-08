الإمارات: الحكم الذاتي حل توافقي لقضية الصحراء الغربية

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

أكدت الإمارات أمام لجنة أممية رفيعة أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية نزاع الصحراء الغربية، ”تشكل حلًّا توافقيًّا مهمًّا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة، ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية“، وفقًا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.



ورحبت فاطمة المعمري ممثلة الإمارات في اجتماع اللجنة الأممية، اليوم الثلاثاء، بالزخم الإيجابي الذي أضفاه الأمين العام على المسار السياسي لقضية الصحراء الذي انطلق منذ سنة 2007 وذلك عبر عقده عددًا من الاجتماعات بين الأطراف ”بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه القضية“.

وأشادت المعمري، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل تحسين مستوى معيشة السكان في الصحراء المتنازع عليها ”سواء عبر دعم المسار السياسي أو من خلال إطلاق مشاريع ومبادرات تنموية مهمة“.