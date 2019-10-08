وزير الاقتصاد الفلسطيني: منتجات مصرية في أسواقنا قريباً

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وزير الاقتصاد الفلسطيني: منتجات مصرية في أسواقنا قريبا
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، إننا سنرى قريبا منتجات وبضائع مصرية في الأسواق الفلسطينية بدلا من المنتجات الاسرائيلية، وسنرى أيضا بضائع فلسطينية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هذا يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف العسيلي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هناك مواضيع كثيرة سيتم طرحها على الأشقاء بمصر خلال زيارة الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية للقاهرة، أهمها زيادة التبادل التجاري بين فلسطين ومصر وهي بمثابة بداية انطلاقة جديدة، حيث إن هناك خبرات مصرية كبيرة سواء بالمناطق الصناعية والحرفية.
وأكد أن مصر تشكل كل الثقل والدعم العربي خاصة لفلسطين، معربا عن أمله بأن تكون زيارة الوفد الوزاري للقاهرة ناجحة ونتائجها إيجابية للشعبين الفلسطيني والمصري.
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