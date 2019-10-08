- 1/2
- 2/2
إصابة 17 إثر اصطدام شاحنة بسيارات جنوب ألمانيا
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
قالت الشرطة المحلية في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي 17 شخصا أصيبوا عندما قاد رجل شاحنة مسروقة وصدم بها عددا من السيارات في مدينة ليمبورج، جنوب ألمانيا.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به، سورى الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، استولى على الشاحنة ظهر يوم الإثنين وصدم ثمانية سيارات بها في وسط ليمبورج في المساء، وأصيب بإصابات طفيفة وألقي القبض عليه.
ويتلقى عدد من الأشخاص العلاج في المستشفى، وأحدهم حالته حرجة.
وفتحت الشرطة المحلية التحقيقات لمعرفة الدافع وراء الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 17 إثر اصطدام شاحنة بسيارات جنوب ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.