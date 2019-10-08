إصابة 17 إثر اصطدام شاحنة بسيارات جنوب ألمانيا

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

قالت الشرطة المحلية في بيان اليوم الثلاثاء، إن إجمالي 17 شخصا أصيبوا عندما قاد رجل شاحنة مسروقة وصدم بها عددا من السيارات في مدينة ليمبورج، جنوب ألمانيا.

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وأضافت الشرطة أن المشتبه به، سورى الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما، استولى على الشاحنة ظهر يوم الإثنين وصدم ثمانية سيارات بها في وسط ليمبورج في المساء، وأصيب بإصابات طفيفة وألقي القبض عليه.

ويتلقى عدد من الأشخاص العلاج في المستشفى، وأحدهم حالته حرجة.

وفتحت الشرطة المحلية التحقيقات لمعرفة الدافع وراء الحادث.